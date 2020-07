Proximus va s'alléger d'une partie de sa filiale internationale Bics

L'opération est entrée en phase finale. Et, changement de plan, l'opérateur monnaiera in fine une partie de sa participation, là où seuls les minoritaires étaient jusqu'ici concernés.

Fondée en 2005 sous le nom de " Belgacom International Carrier Service ", l'entreprise est active dans le transport de données, de voix et de SMS, d'opérateur à opérateur . Un chiffre: 25% du roaming mondial passe via ses infrastructures.

Elle opère depuis lors sous la forme d'une joint-venture entre l'opérateur télécoms belge bien connu (actionnaire à 57,6%) et son homologue helvétique Swisscom (22,4%), qui s'étaient associés à l'époque, avant de voir le sud africain MTN (20%) monter à bord en 2009.

Sauf qu'aujourd'hui, cet équilibre pourrait être revu . Et ce, dans une mesure différente de ce qui avait filtré fin d'année dernière, à savoir que les deux minoritaires pourraient être amenés à quitter le navire .

Tournant cette semaine

En effet, il nous est revenu que l'avenir de Bics avait connu un tournant cette semaine, plusieurs parties ayant déposé mercredi des offres liantes sur la table Citi, la banque qui mène la danse dans un processus qui a quelque peu pris du retard pour cause de crise du coronavirus.

Désormais, il ressort que Proximus prévoit également de céder une partie de sa participation dans sa filiale . A quelle hauteur? Etant donné que l'acquéreur potentiel entend devenir majoritaire , nous revient-il, et que Proximus compte rester un acteur important dans le développement de Bics, les discussions tournent vraisemblablement autour de 7,6%.

Pour donner une idée de ce que cela pèse, les actions de Swisscom et MTN représentaient ensemble entre 320 et 450 millions d'euros, selon les informations qui circulaient l'année dernière. Sur base de cette valorisation, la participation de Proximus dans Bics vaudrait entre 435 et 610 millions, quand la participation (minimale) qui serait hypothétiquement vendue vaudrait, elle, de l'ordre de 58 à 81 millions.