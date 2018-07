"Quatre opérateurs, ce n'est pas soutenable"

L’on devrait en savoir plus d’ici juin-juillet sur ce possible nouvel entrant. D’ici là, nous devrons vivre dans l’incertitude.

Réponse de l’intéressée: "Il est très difficile pour nous aujourd'hui de répondre aux questions. Alors, nous sommes très contents que le régulateur des télécoms ait décidé jeudi de dévoiler les conditions décidées pour une telle arrivée, car cela donne un peu plus de transparence pour tout le monde, mais force est de constater, dans les faits, qu'il y a tout de même pas mal de spectre qui lui est réservé ", a déclaré la patronne, et ce, alors que rien n’assure que l’acteur en question, qui avait fait montre d’intérêt par le passé auprès de l’IBPT, aille jusqu’au bout de la démarche, les obstacles étant nombreux sur la route d’ici l’an prochain.

Point positif par contre, "l'obligation de couverture (de la population belge, mesure introduite afin de luter contre le problème des zones blanches, ces zones – souvent rurales – mal desservies en matière de connectivité, NDLR) qui, bien que moins rapide et plus basse dans une première phase, atteint le même niveau auquel nous sommes soumis après huit ans. C'est une nouveauté, car il en allait de dix ans précédemment, ce qui rendra la tâche plus ardue pour un nouvel acteur, en ce compris financièrement, car il devra mettre plus d'argent sur la table pour déployer un réseau endéans cette période".

Plus de clarté en juin

Interrogée sur l’identité du concerné, ce fameux quatrième potentiel, la patronne renvoie vers la suite des événements qui devrait, in fine, déboucher sur plus de clarté. "L'on s'attend potentiellement à ce qu'un nouvel entrant ait à s'enregistrer vers juin-juillet l'an prochain et à ce que les enchères sur le spectre ait lieu, au plus tôt, en octobre", a expliqué la CEO. "Malheureusement, d'ici là, soit à la mi-année prochaine, nous devrons vivre dans l'incertitude avant de savoir s'il y a bel et bien un intéressé et qui cela peut bien être".