Quels défis attendent Dominique Leroy chez KPN?

Les journées de Dominique Leroy au sein de l'opérateur néerlandais ne seront pas de tout repos. Trimestre après trimestre, les résultats de KPN s'érodent et les parts de marchés s'effritent.

Dominique Leroy quitte donc Proximus pour prendre la direction de l'opérateur néerlandais KPN . Cette société, elle la connaît. Les tentatives de séductions entre les deux acteurs ont été multiples. En 2015 encore, Eelco Blok, CEO de l'époque du Néerlandais disait: "une combinaison de Proximus et de KPN est un scénario logique." Dominique Leroy avait directement balayé l'idée d'un revers de la main.

Alors que Maximo Ibarra avait annoncé sa volonté de quitter l'opérateur batave, Duco Sickinghe (ancien patron de Telenet) et le conseil d'administration s'étaient donc lancés à la quête d'un successeur. "Dominique Leroy possède l'expérience nécessaire à la tête d'un opérateur télécom. Chez Proximus, elle a commencé à déployer la fibre optique, un thème important pour nous aussi, et a annoncé un plan de transformation numérique. Elle connaît bien l'industrie, mais elle est aussi très polyvalente", nous a expliqué le président du conseil .

Le choix de cette candidate "étrangère" a toutefois surpris en interne . En effet après l'aventure d'à peine un an avec l'Italo-Colombien Ibarra, tout le monde s'attendait à voir monter une personne en interne.

La "to do list" de Dominique Leroy

→ La concurrence: Le marché néerlandais des télécoms est un marché en constant changement, où les grands acteurs comme KPN, VodafoneZiggo et T-Mobile sont confrontés à une armée de challengers. La concurrence est donc rude. KPN voit chaque jour un peu plus sa part du gâteau amputée. Dans le pôle "internet haut débit", KPN dispose de 30% de part de marché (contre 44% pour le leader). Ibarra avait fixé en janvier dernier ses ambitions à 40%.

Quelles sont les options pour redresser la barre? Eelco Blok avait misé sur le développement de la cybersécurité et les services IT aux entreprises. Une stratégie abandonnée par Ibarra. Les Néerlandais s'attendent à voir Leroy relancer cette piste. "Dans une interview, elle affirmait récemment, au sujet des services de Proximus aux entreprises, qu'établir une simple connexion n'était plus suffisant", lit-on dans le quotidien néerlandais. Il évoque les pistes évoquées par Leroy pour renforcer l'offre aux entreprises: des services de cybersécurité, d'intégration d'infrastructure, de cloud...