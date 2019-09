Qui sera le nouveau CEO de Proximus?

Mission impossible donc? En tout cas plutôt compliquée. Ces critères semblent écarter certains possibles candidats, à commencer par un débauchage du côté de la concurrence . " A moins d’une raison précise de partir, il n’y aurait pas vraiment d’explication pour qu’une personne d’expérience et fidèle depuis des années à un autre acteur télécom décide de quitter son groupe pour rejoindre la concurrence ", explique Olivier Top, senior partner chez Page Executive, la branche du chasseur de tête Michael Page spécialisée dans le recrutement des profils dirigeants. Plutôt que la concurrence directe, un profil issu d’un secteur connexe aurait plus de chances, selon le spécialiste. " Notamment un groupe avec une large activité commerciale aussi bien dans le B to B que le B to C ", explique le spécialiste.

Du côté des jeunes profils mais avec déjà un joli CV, Pierre Hermant , l’actuel patron de Finance.Brussels, est aussi intéressant. Sa récente nomination à la tête du bras financier pour l’entreprenariat bruxellois semble rendre une possible candidature peu probable. Le timing pourrait en revanche être plutôt bon pour Jean-Paul Philippot , le patron de la RTBF dont le mandat se termine en février prochain. Contacté, il se dit assez surpris par l’annonce de cette démission et préfère ne pas faire le moindre commentaire.

Reste enfin la solution en interne Guillaume Boutin, le chief consumer market officer, et Sandrine Dufour, l’actuelle chief financial officer, ont une position permettant de revendiquer l’échelon suivant. Le profil très (trop?) financier de cette dernière et son arrivée relativement récente pourraient néanmoins être des freins à une telle ascension. Plus discret, le profil de Geert Standaert, le chief technology officer, pourrait être apprécié. Au sein du comité exécutif depuis mars 2012, il a l’expérience pour lui. Véritable bras droit de Dominique Leroy, il était de toutes les grandes manœuvres du groupe et dispose d’un profil IT, forcément utile à l’heure de la transformation digitale.