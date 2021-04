Ramon Fernandez, CFO d'Orange: "Rien ne garantit que nous pourrons encore offrir 22 euros plus tard"

Ce vendredi se clôturera l'offre de rachat d'actions opérée par la maison mère d'Orange. Ramon Fernandez, CFO du groupe, explique en exclusivité à L'Echo les intentions et attentes de l'opérateur.

À son annonce, la communication a fait beaucoup de bruit. Orange souhaite sortir de bourse son entité belge. Pour cela, l'opérateur français propose 22 euros par action. Cette offre a été rejetée en bloc par le groupe Polygon, qui détient un peu moins de 5,3% des parts et considère le prix juste à 40 euros/action. Intenable pour Ramon Fernandez, CFO du groupe, qui en dit plus sur les raisons d'une telle opération.

Pourquoi souhaitez-vous réaliser cette opération de rachat?

La Belgique est un marché très important pour nous. L'OPA nous permettrait de poursuivre notre développement et soutenir au mieux notre stratégie. Plusieurs autres opérateurs en Europe ont déjà fait ce type de mouvement. La cotation entraîne une série de contraintes. En parallèle, Orange Belgique a suffisamment de ressources et n'a pas besoin des capitaux que pourrait lui amener le marché. Du coup, lorsqu'on se penche sur la balance intérêt-inconvénient, on voit que la cotation n'est pas indispensable.