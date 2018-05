Repris par Airspan, Voyacom va améliorer la 4G dans les immeubles

"Notre modèle d’affaires est basé sur une approche wholesale (de gros) des services de communication mobile à partir d’infrastructures exploitant notre spectre", explique Eric Smekens, un ancien de Codenet et Telenet nommé country manager de DAB. "Nous allons montrer aux opérateurs mobiles et aux opérateurs virtuels quel type de solution innovante nous pouvons apporter pour assurer une densification de leur couverture, aussi bien en indoor qu’en outdoor, là où elle est la plus faible ou là où il y a le moins de bande passante. On commencera par l’indoor."