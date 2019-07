Résultats en baisse chez Proximus

Le groupe télécom enregistre des revenus en baisse de 2,6% sur son activité domestique et de 3,1% à l'international. Les analystes tablaient sur des baisses moins marquées. Les objectifs pour 2019 restent inchangés.

Une petite semaine après son concurrent Orange , c’était au tour de Proximus, ce mardi, de faire le bilan sur les six premiers mois de l’année écoulée. La récente annonce d’un partenariat avec son concurrent Orange fut assez bien accueillie par le secteur. Mais, le premier semestre aura surtout été marqué par l’annonce, en début d’année, d’un plan de transformation important au sein de la structure.

Si le deuxième trimestre de 2018 fut au-dessus des attentes, celui de 2019 présente des résultats moins bons que ceux espérés par les analystes , qui avaient pourtant anticipé des résultats plus timides en comparaison des deux périodes.

Nous sommes parvenus à élargir notre clientèle dans un contexte très concurrentiel, grâce à notre stratégie de double marque et une approche segmentée.

Les revenus domestiques sont en baisse de 2,6% sur la même période pour atteindre 1,084 milliard d’euros . Les analystes voyaient plutôt une baisse à 1,093 milliard. Après une hausse importante de son activité internationale BICS , les revenus pour le deuxième trimestre y sont également en baisse sur un an, à 329 millions euros (-3,1%) .

Hausse des ventes

Du côté du marché domestique, le groupe indique également enregistrer une hausse continue de ses ventes avec 6.000 abonnés internet supplémentaires, 5.000 de plus pour la télévision et 25.000 de plus pour les cartes "postpaid". Les cartes prépayées, elles, poursuivent leur chute sans véritable surprise avec des ventes en baisse de 29.000 unités.