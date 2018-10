Sans revoir les normes d'émission, la 5G ne verra pas le jour à Bruxelles

En bref, il ressort du document dévoilé lundi soir trois conclusions majeures. Tout d'abord, les réseaux sont à ce point saturés à Bruxelles qu'ils ne permettent même plus le développement de la 4G. Ensuite, qu'il est pour l'heure techniquement impossible de développer la 5G, sans changement de la norme en vigueur, à savoir 6 volts/mètre (par antenne), soit une limite cinquante fois plus stricte que ce que préconise l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Et, enfin, que 2G et 3G ne pourront être remplacées pour permettre l'implémentation de la 5G, "contrairement à ce qui avait été évoqué précédemment", indique Céline Frémault.