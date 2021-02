Skylane Optics repris par un fonds britannique

Skylane Optics prend l'accent de Shakespeare. Spécialisée dans le développement d'émetteurs et de récepteurs indispensables à la mise en place du réseau, la société passe sous pavillon britannique. Philippe Bolle, son fondateur, a décidé de revendre son entreprise au fonds d'investissement d'outre-Manche Inflexion. Celui-ci est notamment derrière la société américaine Halo Technology, déjà active dans le domaine, de l'autre côté de la planète . "Le groupe était jusqu'ici principalement actif en Amérique du Nord et en Asie. Avec nos principaux marchés en Europe et en Amérique du Sud, on complète parfaitement l'offre mondiale", détaille Philippe Bolle, le désormais ex-propriétaire de Skylane Optics.

Trop petit pour être compétitif

Il aura fallu une grosse année à l'entrepreneur pour trouver preneur pour son entreprise dont le chiffre d'affaires affichait en 2019, 15 millions d'euros. Avec un bénéfice net à reporté de plus de 218.000 euros, l'entreprise tournait pourtant bien sans actionnaires extérieurs. L'opération était pourtant indispensable selon Philippe Bolle. " Nous sommes dans un secteur qui va de plus en plus vite. On devenait trop petit pour aller chercher seul les gros contrats avec les plus grands opérateurs". Afin d'éviter de se faire noyer par la concurrence, le patron est donc parti à la quête d'investisseurs juste avant le début de la pandémie. "Trois fonds se sont intéressés à nous. Nous avons choisi celui qui connaissait le mieux notre activité et qui pouvait vraiment nous faire grandir", glisse encore le patron qui a vendu son entreprise sans n'avoir jamais vu en face à face ses acquéreurs. Seul actionnaire depuis toujours, Philippe Bolle a revendu l'ensemble de ses parts. "J'ai toutefois réinvesti dans la nouvelle structure et je dispose d'un siège dans le conseil d'administration", explique-t-il.