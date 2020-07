Son chiffre d’affaires chute mais Telenet maintient ses prévisions

Erik Van den Enden, le CFO de Telenet avait prévenu en avril dernier lors de la publication des premiers trimestriels de l’année : "L'impact de la pandémie mondiale de Covid-19 sur nos états financiers, qui est resté relativement limité au 1er trimestre 2020, devrait être un peu plus marqué au 2e trimestre 2020 et le reste de l'année". Finalement, à l’exception d’un chiffre d’affaires affichant une baisse importante, Telenet conserve globalement le cap remanié. Sur le semestre, les revenus ont ainsi grimpé à 1.272 millions d’euros soit une diminution remaniée de 1% en glissement annuel. Sur le deuxième trimestre de l’année, celui-ci n’affiche que 619,2 millions soit une baisse sur base remaniée de 5% par rapport à la même période l’année dernière. Un résultat qui se situe sous la fourchette de consensus des analystes.

Conforme au tableau prévisionnel d'avril

"Le chiffre semestriel tient compte des impacts de l’acquisition de De Vijver Media (entièrement consolidée depuis le 3 juin 2019) et de la cession de notre ancienne activité de câblodistribution au Luxembourg (déconsolidée depuis le 1er avril 2020). Si l’on exclut ces deux impacts inorganiques, notre chiffre d’affaires a diminué de près de 3% en glissement annuel sur une base rapportée au 1er semestre 2020", justifie le CFO du groupe . La diminution des revenus s’explique par des diminutions dans trois sources de rentrées : "Les revenus d’interconnexion, les revenus liés aux combinés ainsi que les revenus publicitaires et de production chez De Vijver Media", détaille Telenet qui assure que son chiffre d’affaires est néanmoins stable et conforme "au tableau prévisionnel révisé présenté à la fin du mois d’avril".