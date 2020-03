Stefaan De Clerck prolonge de deux ans à la présidence de Proximus

"Si on me le demande, je suis prêt à encore aider."

En novembre dernier, Stefaan De Clerck avait déjà fait part de sa volonté de prolonger sa mission chez l’opérateur. "Si on me le demande, je suis prêt à encore aider", nous avait-il confié. "J’aimerais voir les premiers pas de Guillaume Boutin et lui apporter mon soutien. Malgré la normalisation de notre fonctionnement, il y a encore beaucoup de questions qui touchent à la fois à la politique et à l’entreprise. J’ai l’expérience pour lui venir en aide, si besoin."