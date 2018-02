Stéphane Richard confirmé à la tête d'Orange

La proposition de renouvellement du mandat d'administrateur de Stéphane Richard reste soumise au vote de l'assemblée générale qui se tiendra le 4 mai prochain​. "Les administrateurs du groupe ont été convaincus par le bilan positif de Stéphane Richard depuis huit ans à la tête d'Orange où il a su renouer avec une dynamique sociale et économique malgré un contexte concurrentiel difficile en France et à l'international", lit-on dans un communiqué. "Ils ont également examiné les perspectives de développement proposées par l'équipe de direction du groupe, en particulier les choix stratégiques de Stéphane Richard en matière d'internationalisation et de diversification des activités, ainsi que les programmes d'innovation et d'investissement engagés dans les réseaux très haut débit et les services digitaux."