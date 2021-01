BICS change de CEO suite à des divergences de vues

Daniel Kurgan quitte avec effet immédiat la direction de BICS, la filiale de Proximus chargée de gérer le trafic international de données et de téléphonie.

La filiale de Proximus chargée de gérer le trafic international de données et de téléphonie, BICS (Belgacom International Carrier Services) , se dote d'un nouveau patron. Suite à des divergences de vues sur la stratégie, le CEO actuel, Daniel Kurgan, quitte la société d'un commun accord avec le conseil d'administration et avec effet immédiat . C'est Matteo Gatta qui lui succédera.

Ce dernier était jusqu'à présent le directeur de la stratégie réseau, de l'innovation et des partenariats chez Proximus. Il sera chargé de "la stratégie de croissance et de diversification de BICS en renforçant le leadership mondial de l'entreprise dans les domaines des communications numériques, des services dans le Cloud, de la mobilité et de l'IdO, tout en renforçant le leadership de BICS sur le marché des services Wholesale", lit-on dans un communiqué.