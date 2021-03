TeleSign, la future licorne de Silicon Valley 100% belge

La scale-up californienne spécialiste de l'authentification est 100% belge depuis le rachat de BICS par Proximus. Guillaume Boutin espère bien voir son investissement devenir la prochaine licorne belge.

En rachetant l'ensemble des actions de BICS il y a quelques semaines, Proximus a mis fin à une saga débutée l'été dernier sur l'avenir de sa filiale. La transaction de 217 millions d'euros a permis à l'opérateur belge de prendre le contrôle total du spécialiste mondial du roaming. Un joli coup double. Car l'opération financière a aussi permis de récupérer l'actionnariat global du beaucoup plus discret TeleSign. Rachetée 230 millions de dollars par BICS en 2017, la société n'est pas vraiment la plus visible du portefeuille de Proximus. Surement parce qu'elle est installée à l'autre bout de la terre en Californie, région qui sent bon la start-up et le monde de la tech. Fondée en 2005, la société est rapidement devenue l'un des spécialistes de l'authentification sur la toile.

Ambition made in USA

Avec une telle activité installée dans une telle localisation, difficile de ne pas penser aux jolies histoires des voisins de l'entreprise, devenues des références. Cela tombe bien, Guillaume Boutin, le CEO de Proximus, a visiblement les mêmes ambitions pour sa pépite qu'un Steve Jobs à une autre époque. En février dernier, au moment de commenter ses emplettes, Guillaume Boutin affichait clairement ses objectifs. "L'ambition est d'en faire une licorne (une entreprise tech non cotée et valorisée à plus d'un milliard d'euros, NDLR) et nous allons y parvenir", expliquait-il sans détour.

"La croissance est de 30% avec pour l'année dernière des revenus au-delà des 300 millions de dollars." Joe Burton CEO de Telesign

Trop ambitieux? Peut-être pas. TeleSign, est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux sur le marché de la vérification. L'un de ses produits phares est la double authentification. Ce système de sécurité demande à l'utilisateur, lors d'une connexion à un de ses comptes, d'entrer une seconde vérification en plus de son mot de passe classique. La plus connue est un code SMS, envoyé sur son téléphone. Une opération banale, mais de plus en plus courante et qui montre l'engouement pour la technologie. Et donc l'importance de son marché.

Licorne le plus vite possible

Du côté des chiffres, TeleSign se porte plutôt pas mal. À l'époque du rachat, le chiffre d'affaires annuel indiquait quelque 100 millions de dollars. "La croissance est de 30% avec pour l'année dernière des revenus au-delà des 300 millions de dollars", explique Joe Burton, le CEO de TeleSign, arrivé en février, au moment du changement dans l'actionnariat. L'entreprise est aujourd'hui rentable et compte plus de 400 travailleurs, essentiellement installés sur la côte ouest américaine et en Europe de l'Est.

"L'objectif est clairement de devenir une licorne le plus rapidement possible et nous mettrons tout en œuvre pour y parvenir." Joe Burton

Des mensurations qui poussent Joe Burton à avancer les mêmes ambitions que son désormais unique actionnaire. "Je suis absolument d'accord avec Guillaume Boutin. L'objectif est clairement de devenir une licorne le plus rapidement possible et nous mettrons tout en œuvre pour y parvenir", détaille-t-il. Le CEO de TeleSign rend désormais directement ses comptes à Guillaume Boutin et non plus à BICS comme c'était le cas auparavant. Une preuve supplémentaire de tous les espoirs que met le CEO de l'opérateur dans sa pépite technologique. "Avec ce mouvement dans l'actionnariat, l'entreprise a totalement récupéré son agilité", assure-t-il. "Les ambitions sont différentes. Nous sommes passés d'une stratégie d'actionnaires portée d'abord sur les résultats financiers à la volonté de vraiment faire grandir l'entreprise", explique Guillaume Boutin.

Gérer la croissance effrénée

Pour ce faire, Joe Burton semble le profil idéal. Ce dernier a remplacé Ryan Disraeli, l'un des trois cofondateurs de TeleSign qui avait repris la direction 2019. Passé durant dix ans chez Poly, Joe Burton a fait de cette société un géant de la visioconférence. "TeleSign est dans une phase de très forte croissance. Le challenge sera de parvenir à suivre avec toutes les contraintes que cela entraine au niveau de la gestion de personnel, des clients, du développement de produit… Ce sont des challenges importants quand on sait que nos revenus ne se chiffreront, on l'espère, bientôt plus en centaines de millions, mais en milliards."

L'opérateur belge et semi-public s'attaque au monde de la tech américaine. Un choix qui peut paraitre surprenant pour un télécom qui tire la majorité de ses revenus sur le marché belge et dont l'actionnaire principal est public. Pas pour Guillaume Boutin. "J'ai le soutien total du board. Avec cette collaboration, nos deux entreprises peuvent chacune profiter de l'expertise de l'autre. Ce genre de diversification rentre aussi clairement dans notre politique visant à devenir une entreprise de software." Confirmant une fois de plus l'évolution de l'opérateur.