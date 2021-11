Telecom Italia convoité par KKR pour 12 milliards d'euros

KKR a déposé une offre non contraignante de 12 milliards d'euros pour Telecom Italia. Ce deal éventuel va-t-il relancer la consolidation du marché européen des télécoms?

Telecom Italia (TIM) a annoncé que son conseil d'administration avait examiné une offre non contraignante de 12 milliards de dollars (10,8 milliards d'euros) du fonds américain KKR visant à privatiser l'opérateur télécoms. A l'ouverture des marchés, l'action de l'opérateur prenait plus de 20%.

Le conseil d'administration de TIM, présidé par Salvatore Rossi, s'est réuni pendant plusieurs heures dimanche après-midi et, dans une brève déclaration, n'a pas indiqué s'il allait soutenir l'offre , qualifié d'"amicale" par KKR.

Secteur en effervescence

Tom Simonts, économiste au sein de KBC, rappelle que les tentatives de fusions et acquisitions dans le secteur des télécommunications sont en plein essor. Il rappelle ainsi l'OPA lancée par Orange sur sa filiale Orange Belgium qui s'était soldée par un échec.

Il évoque aussi le dossier de l'entreprise VOO , convoitée, entre autres, par Telenet et Orange. On attend ici une décision finale d'ici à la fin de l'année.

En France, le retrait de la cote d'Iliad et Altice pourrait également relancer la consolidation. C'est l'avis de Ramon Fernande, CFO d'Orange, qui explique que ce retrait de la cote pourrait faciliter une fusion au sein des quatre grands opérateurs du moment. "Pour les entreprises qui ne sont plus cotées en bourse, il est probablement plus facile de réfléchir (...) à des options stratégiques, peut-être à une consolidation sur le marché français."