Telenet aimerait bien s'étendre en Wallonie mais...

Cinq ans après avoir lancé ses grands travaux, qui ont coûté 500 millions d’euros, Telenet lance les vitesses promises de 1 gigabit par seconde dans toute la Flandre et à Bruxelles. "Nous avons maintenant le meilleur réseau d'Europe. Nous lançons aujourd'hui la vitesse de surf la plus rapide sur le marché", a commenté John Porter.

La totalité du réseau câblé est concernée: des vitesses de pointe disponibles pour plus de 3 millions de foyers et d’entreprises. "Nous avons plus de cinq ans d'avance sur l’'Agenda numérique' et nous nous conformons aussi largement aux plans plus ambitieux que la Belgique a présentés", a ajouté le CEO de Telenet.