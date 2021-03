Telenet déploiera sa 5G avec Nokia et Ericsson

Ce sera donc sans les fournisseurs chinois. Telenet , le dernier opérateur du pays qui devait encore dévoiler ses futurs partenaires pour le déploiement de la 5G, en a dit plus ce lundi matin. L'opérateur, qui travaillait jusqu'ici principalement avec le chinois ZTE, a choisi l'Europe.

L'opérateur précise également avoir signé un contrat avec Google Cloud qui sera utile, notamment, pour l'exploitation du cœur du réseau. "Avec Nokia, Telenet utilisera également Google Cloud, en particulier Anthos, dans ses centres de données", explique Telenet. "‘Anthos for Telecom’ de Google Cloud permet aux opérateurs de faire fonctionner l’équipement de Nokia et d’autres applications auparavant mis en réseau via du matériel physique."