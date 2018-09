Telenet dit "niet" aux activistes de Lucerne

Le câblo-opérateur n’adapte pas l’agenda de son assemblée spéciale comme l’actionnaire activiste Lucerne l’exigeait. Il y aura plus de transparence sur la gestion du dividende.

Un plan pour une gestion prévisible et stable du dividende à long terme et une enquête indépendante sur des conflits d’intérêt possibles parmi les administrateurs de Telenet . Le fonds spéculatif activiste Lucerne Capital Management voulait inscrire ces deux exigences à l’agenda de l’assemblée générale spéciale de Telenet qui se tient le 26 septembre. Le principal point à l’ordre du jour porte sur la distribution d’un super-dividende de 600 millions d’euros .

Tout actionnaire que détient une participation de plus de 3% a le droit de proposer des points supplémentaires à l’agenda d’une assemblée. C’est ce qu’a fait Lucerne, un fonds américain dirigé par deux Néerlandais.

Telenet a répondu il y a peu, via un texte sur son site , qu’il n’allait pas répondre à ces demandes. Le groupe a avancé deux arguments. D’abord, elles ne satisfont pas aux exigences formelles et d’autre part, il existe une objection au niveau du fond.

Rachat de VOO

La porte n’est toutefois pas définitivement fermée. La question d’une gestion d’un dividende récurrent est une préoccupation que nous avons entendue chez d’autres actionnaires, signale Telenet. L’entreprise répondra à ces inquiétudes à la fin de l’année, lors de la journée des investisseurs qui se tiendra à Londres, en présentant un cadre à long terme qui offrira plus de clarté sur la gestion de la dette et sur la rémunération des actionnaires. Cette guidance sera valable pour les trois prochaines années .

Comme un rachat du câblo-opérateur wallon VOO et de Brutélé n'est plus attendu à court terme, cela permet de penser plus facilement aux actionnaires. "En même temps, nous devons tenir compte de l’insécurité qui touche notre marché, notamment concernant la régulation. De telle sorte que cela ne serait pas très intelligent de notre part de nous enfermer dans une politique de dividende rigide" entend-on.