Telenet garde le cap en attendant le foot et un fournisseur 5G...

L’opérateur a publié des semestriels sans surprise. Il souhaite désormais rapidement signer deux gros contrats: l'un avec Eleven pour le football et l'autre avec un fournisseur 5G.

"Il s’est passé ce que nous avions prédit lors de la présentation de nos résultats du premier trimestre. Nous avions indiqué qu’une partie de nos revenus seraient plus affectés. Nous avions aussi dit que cela aurait un impact limité sur nos bénéfices." Erik Van den Enden, le CFO de Telenet avait effectivement vu assez juste en avril dernier. Les ventes de ses produits de téléphonie et internet n’ont effectivement pas trop souffert. Les relativement bon résultats permettent d’ailleurs à Telenet de ne pas ressentir l’effet du confinement sur son Ebitda , même si la baisse des investissements de 8% durant les trois derniers mois a également joué un rôle.

L’importance du football

Le Covid-19 s’est plutôt fait ressentir ailleurs. La catégorie "autres revenus" a bien plus souffert avec une diminution de 26% sur le deuxième trimestre, passant de 136 millions d’euros à 101 millions sur base remaniée. Parmi les baisses, Telenet pointe une diminution dans les frais d’interconnexions et les revenus issus du roaming. La perte est aussi conséquente au niveau de l’aspect média. Les revenus publicitaires et de production chez De Vijver Media sont en chute de 39%. "Nous avons enfin enregistré une perte d’abonnés suite à la fin anticipée du championnat de football", explique le CFO. Le bilan est conséquent, selon Telenet, l’offre Play Sports a perdu 20.500 abonnés au 2e trimestre.