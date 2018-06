Telenet lance une offre sur Brutele pour rafler tout le câble bruxellois

Un gros morceau

Certes, mais sera-t-il entendu? Hasard de calendrier ou non, le fait est que de vives discussions ont eu lieu fin mars autour du devenir du câblodistributeur public qui associe 6 communes bruxelloises et 24 communes wallonnes. En cause, le fait que Woluwe-Saint-Pierre, Saint-Gilles, Auderghem et Evere ont voulu profiter de la réforme des statuts de l’intercommunale pour introduire une clause de sortie de la structure – avocat à l’appui – dans les statuts, opération qui leur aurait permis, in fine, d’empocher plusieurs dizaines de millions d’euros, dans le cas d’une vente de leurs parts. Sauf que le projet a fini par capoter, faute de quorum, suite à la défection de deux communes du front bruxellois (Uccle et Ixelles).