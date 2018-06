Telenet s'active pour proposer le surf à 1 gigabit par seconde aux Bruxellois

Les volumes sur les réseaux fixe et mobile ont bondi respectivement de 40 et 60% chez Telenet. Résultat, il a fallu investir: 500 millions d’euros, côté fixe, pour atteindre 1 gigabit par seconde à la maison d’ici 2019, en ce compris pour ce qui est des ex-clients d’SFR Belux, plus 250 millions pour moderniser le réseau mobile de Base, acquis en 2016. Du reste, l’opérateur s’est récemment associé à différents partenaires dans le cadre du déploiement d’un réseau dédié à l’internet des objets.