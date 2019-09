Telenet se lance dans la TV et l'internet sans câble

L’info est passée totalement inaperçue. Telenet, via sa filiale Tadaam, vient tout juste de lancer un site internet reprenant une offre permettant d’obtenir un accès internet et télé pour seulement 40 euros par mois .

La technologie, "développée par des ingénieurs de Telenet" fonctionne avec un simple boîtier à brancher sur une prise de courant classique, comme le précise le site de la nouvelle offre. Une télévision connectée est également nécessaire. L’offre, repérée par le site spécialisé néerlandais Tweakers, se veut ainsi la plus simple possible. "Pas de câbles, pas de contrat, pas de technicien" , précise le site de Tadaam, annonçant également qu’une annulation est possible à n’importe quel moment.

Trente chaînes disponibles

L’offre se décline en deux versions: standard et premium. La seconde permet pour 10 euros de plus par mois une vitesse de navigation plus rapide (50Mbs contre 30Mbs pour la version standard) et la possibilité de regarder la télévision sur trois écrans en même temps (contre un seul pour la version standard à 40 euros).