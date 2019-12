Telenet se lance dans la protection des objets connectés

L’opérateur a mis en place un logiciel destiné à renforcer la protection des objets connectés de la maison. Telenet est convaincu par la démarche, Test-Achats un peu moins.

Télévision, éclairage, babyphone, système d’alarme, voire même machine à laver ou frigo… les technologies connectées s’installent de plus un en plus au sein des foyers. Le bureau d’étude Gartner avait d’ailleurs fait quelques prévisions en 2018 sur la question. Selon lui, les objets connectés dans le monde seraient 14,2 milliards en 2019 et devraient atteindre les 25 milliards en 2021. Plutôt pratiques d’utilisations, ils sont toutefois très souvent des passoires en termes de sécurité.

L’exemple le plus frappant est sans doute la plateforme "showdan.io". Cette dernière indexe tous les objets connectés vulnérables et permet par exemple de visualiser les images de caméras de surveillance n’ayant pas été protégées convenablement. "Trop souvent, nous supposons que personne ne s'intéresse à notre smart TV, thermostat ou caméra", explique Bart Preneel, professeur et directeur du département de sécurité informatique et de cryptographie industrielle de la KU Leuven. "C’est un problème parce que, souvent, on ne remarque pas que notre appareil a été piraté et utilisé à mauvais escient, mais cela arrive."

20 minutes Selon Test-Achats, il suffit de 20 minutes à un hacker pour prendre le contrôle d’un appareil connecté mal protégé.

Toutes ces technologies ont un point commun, elles sont connectées sur le réseau wifi du domicile. Un modem craqué par un hacker aux mauvaises intentions pourrait donc avoir des lourdes conséquences sur la paisibilité de la demeure familiale. L’opérateur flamand Telenet a donc décidé de s’attaquer au problème de sécurité de ces objets connectés. L’entreprise propose désormais son "Safespot", un logiciel de sécurité supplémentaire à installer sur son modem pour protéger tous ces nouveaux appareils.

L’innovation a, sur papier, de quoi ravir les utilisateurs. L’application permet un suivi individuel de chacun des objets connectés afin notamment de repérer s’ils ont été victimes d’une tentative de hacking. Une couche de sécurité bien utile pour ces produits développés souvent par des entreprises dont le codage d’un logiciel n’est souvent pas la première activité. Difficile en effet de reprocher à un producteur de sèche-linge de ne pas disposer des mêmes connaissances en sécurisation qu’un producteur de smartphones ou d’ordinateurs. "L’application s'attaque à tous les dangers cybernétiques et veille à ce que l’utilisateur ne soit plus une proie facile pour les hackers, le phishing et les virus", avance dans un communiqué de presse Bart Van den brande, spécialiste de la cybersécurité chez Telenet.

Service payant

Précision pour le moins importante : le fameux ‘Safespot’ n’est pas gratuit. Comptez 4,99 euros par mois pour disposer d’une sécurité optimale de son modem. Il faut donc payer pour s’assurer d’une bonne sécurité. Rien d’anormal pour Telenet qui justifie sa position. "Il faut comparer cette offre à un antivirus que vous installez en plus sur votre ordinateur. Notre modem dispose de la protection de base notamment un système d’antivirus et un firewall", explique Isabelle Geeraets, la porte-parole de Telenet.

Pour offrir cette nouvelle offre, Telenet travaille en partenariat avec Bitdefender, une société roumaine spécialisée dans les antivirus et SecuringSam, une start-up basée en Israël. "Nous avons décidé de travailler avec eux car ils ont l’une des meilleures offres du marché. Nous considérons que c’est la qualité du travail qui prime. Peu importe donc d’où sont originaires les entreprises avec lesquelles nous travaillons", explique encore la porte-parole de l’opérateur flamand. Cette nouvelle protection est une première sur le marché. Si les principaux concurrents de Telenet disposent d’offres de sécurité complémentaire, celles-ci se limitent à la protection de technologies plus classiques comme les ordinateurs, tablettes et smartphones.

L’importance du mot de passe

Pour défendre les bienfaits de son nouveau produit, Telenet s’appuie notamment sur une étude réalisée par Test-Achats qui précise qu’en 20 minutes, des hackers sont capables de s’infiltrer dans les objets connectés. Interrogée sur l’intérêt de ‘Safespot’, l’association des consommateurs reste nuancée sur l’intérêt d’une telle offre. Selon elle, la sécurité des objets fait aujourd’hui surtout défaut en raison du comportement des utilisateurs. "En faisant attention à des règles de base comme l’utilisation de mots de passe compliqués et surtout le changement des mots de passe par défaut des différents produits, le hacking devient déjà beaucoup plus complexe", assure David Wiame, le spécialiste "Consumer Electronics & Telecom" de Test-Achats.