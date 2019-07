Telenet tend la main à Proximus et Orange

L'accord signé hier par Proximus et Orange va donner naissance à une coentreprise d'ici à la fin de l'année avec pour but de partager et mutualiser leur réseaux mobiles respectifs. Clairement mis hors-jeu et sonné par l'annonce de ses deux concurrents, Telenet avait réagit immédiatement jeudi soir en déclarant avoir confiance dans ses installations. Et pour cause, suite au rachat de Base en 2016, le groupe a investi plus de 250 millions d'euros au cours des trois dernières années dans ses infrastructures.