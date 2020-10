Telenet va-t-il choyer ses actionnaires?

Fin de la semaine dernière, Orange Belgium avait très agréablement surpris les investisseurs en battant les estimations du marché sur plusieurs chiffres-clés du 3e trimestre, comme les revenus et l’ebitda. Son titre avait grimpé de 10%, un saut plutôt rare dans ce secteur d’activité. Mais une performance à relativiser toutefois. Comme le rappelait un analyste, l’action avait été lourdement mise sous pression depuis le début de l’année avec une chute de 32%.

Dividende plancher?

Jeudi matin, ce sera au tour de Telenet de présenter son bilan pour le troisième trimestre. Proximus livrera le sien le lendemain. Pourront-ils rivaliser en bourse avec le bond de leur challenger ? Wait and see…

Pour l’opérateur flamand, l’attention sera focalisée sur l'annonce "hautement anticipée" de l’amélioration de la rémunération des actionnaires , souligne David Vagman , d’ING ("conserver" ; 40 euros). "Cela pourrait prendre la forme d’un dividende plancher, le conseil d’administration s’éloignant peut-être de la politique actuelle de pay out incertaine reposant sur 50 à 70% du cash flow libre ajusté."

Le consensus compilé par Bloomberg table sur un coupon de 2,2 euros pour 2020 et de 2,38 euros pour 2021.

La majorité à l'achat

En ce qui concerne l’action, l’analyste constate qu’elle a surperformé ses concurrentes belges (-14% contre -33%) malgré un endettement plus élevé. Elle a été soutenue par des nouvelles positives sur le front régulatoire, comme des tarifs de gros plus élevés, et par l’anticipation d’un meilleur return en cash.