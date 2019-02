Test-Achats perd sa class action contre Proximus

Cependant, afin de bénéficier de cette offre faite par l’opérateur, il fallait se manifester avant la fin du mois de juin 2016, date à laquelle les nouveaux décodeurs ont été livrés. Dans ce cas, l’offre d’un an de location gratuite commençait à courir à partir du mois de juillet 2016. C’est à ce stade que l’association de défense des droits des consommateurs est entrée dans la danse. Le raisonnement de Test-Achats était le suivant. Les anciens décodeurs fonctionnant jusqu’au 31 janvier 2017, c’est à partir de cette date qu’il fallait laisser courir l’année de location gratuite et non à partir du mois de juin ou de juillet 2016.

Incompréhension de Proximus

Cet argumentaire était plutôt mal passé du côté de Proximus où l’on rappelait que les décodeurs qui avaient été achetés entre huit et trois ans plus tôt avaient coûté 127 euros alors que la promotion offerte par Proximus équivalait à un avantage financier de 96 euros . " À l’époque, nous avions voulu opérer un changement radical et nous avions même passé un contrat avec la Poste pour qu’elle amène tous les nouveaux décodeurs chez nos clients ", nous a expliqué Haroun Fenaux, le porte-parole de Proximus. " Nous étions assez fiers de cette opération pour laquelle nous avions dépensé plusieurs centaines de milliers d’euros pour proposer la nouvelle interface à nos clients" , explique-t-il avant de rappeler que l’opérateur n’était pas obligé de faire cette offre aux clients qui avaient acheté le décodeur. Proximus ne partageait pas le point de vue de Test-Achats. " Nous avons facilité la vie de nos clients, nous avons changé les décodeurs des clients alors que nous n’y étions pas obligés et nous les avons envoyés à leur domicile ", rappelle encore le porte-parole de Proximus.

Ce premier coup dur pour Test-Achats a donc été suivi, un an plus tard, d’un arrêt de la même cour d’appel de Bruxelles, sur le fond du dossier, cette fois. Et les juges ont rejeté toutes les demandes introduites par Test-Achats, le déboutant sur le fond. Proximus, défendu par Herman De Bauw, a réussi à convaincre la cour qu’il ne s’était pas rendu coupable de pratique commerciale malhonnête ou déloyale, qu’il n’avait pas posé d’acte commercial déloyal et que Test-Achats n’arrivait pas à prouver le dommage causé aux clients et l’éventuel lien causal entre ce dommage et les actes posés par l’opérateur. Fort de ce qui précède, les juges de la cour d’appel de Bruxelles ont déclaré la demande de Test-Achats non fondée. L’association de défense des consommateurs a été condamnée à payer les frais de la procédure (près de 4.000 euros) et les frais engendrés par les courriers que Proximus avait dû envoyer à toutes les personnes concernées par la procédure de l’opt-in (plus de 13.000 euros).