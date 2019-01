Un Premier ministre "mis devant le fait accompli"

Plus interpellant, certains évoquent une vision " brouillon " quant à la direction que doit emprunter la boîte à l’avenir , qui passerait soit par une "premiumisation", sur le modèle de Telenet, soit par une "challengerisation", sur le modèle d’Orange Belgique. Une obligation de choix pour faire face à l’avenir concurrentiel qui se fait chaque jour sentir un peu plus.

Vient alors une question subsidiaire: le timing. Proximus a-t-il choisi son moment pour mettre ce plan sur la table? Un gouvernement en affaires courantes dispose-t-il de la latitude nécessaire pour peser efficacement sur ce dossier? Christian Behrendt, constitutionnaliste à ULiège, apporte une réponse nuancée. "Nous sommes à la jonction du droit constitutionnel et du droit des sociétés. Si on applique la théorie des affaires courantes de manière rigide, l’Etat serait empêché d’exercer ses prérogatives d’actionnaire et devrait s’abstenir, ce qui créerait une distorsion entre actionnaires. De plus, nous sommes dans une situation d’urgence, avec un cours de Bourse qui change tous les jours et la perspective de longs mois sans gouvernement de plein exercice. L’Etat paralysé, les actionnaires minoritaires prendraient la main, ce qui reviendrait à privatiser la société."