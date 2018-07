Un quatrième opérateur mobile devrait débourser au moins 265 millions d'euros

Le gouvernement l’avait demandée , la voici l’analyse d’impact de l’arrivée d’un quatrième opérateur mobile (avec réseau s’entend) en Belgique. Et ce, "à brève échéance ", glisse-t-on en coulisses.

Une sortie qui avait amené, dans la foulée, à la découverte d’une marque d’intérêt concrète pour le marché belge de la part d’un acteur européen. Celui-ci s'est dit prêt à surfer sur la vaste mise aux enchères du spectre attendue en 2019 – moment clé au cours duquel les différentes fréquences disponibles sur le marché pour fournir de la 3G, de la 4G et, demain, de la 5G, sont attribuées à qui les revendique – pour débarquer dans le pays.

A l’époque, les réactions ne s’étaient pas faites attendre , les opérateurs pointant du doigt les risques en matière de qualité qui découleraient d’un spectre partagé à quatre, contre trois (Proximus, Telenet et Orange) actuellement, avec notamment des baisses des débits proposés, mais aussi en matière d’investissements et donc d’emplois dans le secteur. De son côté, Alexander De Croo avait lui mis l’accent sur une baisse de prix à attendre, lié à une augmentation de la concurrence.

1. Prix tirés vers le bas?

2. Quid de la qualité?

3. Investissements en danger?

4. Menace pour l'emploi?

5. Quelle faisabilité?

6. Quels freins?

Un nouvel entrant devra faire face à l’obtention des permis de bâtir et d’environnement nécessaires pour les sites et antennes nécessaire au déploiement de son réseau, et ce, sans compter sur les normes de rayonnement particulièrement strictes, en particulier à Bruxelles.