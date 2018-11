Un quatrième opérateur, "oui, mais…" en Wallonie

En parallèle, le document fait aussi état d’une demande au Fédéral de répondre aux inquiétudes formulées par l’Agence du Numérique, à savoir un possible "ralentissement des investissements dans les infrastructures télécoms", une possible "concentration des offres" de cet éventuel nouvel opérateur "sur les zones les plus rentables", un "impact sur l’emploi", et, enfin, un "climat de crainte" pour les opérateurs mobiles du pays jusqu’au moment des enchères, courant 2019.