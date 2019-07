"Un tiers du marché peut être intéressé par Love Duo" (Michaël Trabbia, CEO Orange)

Quelques jours après une série d’annonces importantes, dont le développement commun de son infrastructure avec son concurrent Proximus et le lancement de sa première offre "Internet only" , Orange publiait ce mercredi ses résultats pour le deuxième trimestre 2019.

Si le succès sembe au rendez-vous pour l’offre d’Orange, le groupe compte également miser sur sa toute nouvelle offre "Love Duo" (internet et mobile), lancée la semaine dernière. " Il est évidemment trop tôt pour donner des chiffres mais on a constaté un véritable appétit pour cette offre ", observe le patron. Aucun objectif clair n’est pour le moment annoncé mais Orange espère bien en faire un produit phare. " On estime qu’un tiers du marché pourrait être intéressé mais 2019 sera évidemment une année de montée en puissance ", estime Michaël Trabbia.

"Internet seul" quand cela sera rentable

La politique de découplage d’Orange se poursuit donc et pourrait encore aller plus loin avec une offre internet pure, sans le mobile. "Lorsque les prix le permettront, assure le CEO, visiblement fier de voir son groupe changer les habitudes. Nos offres de data illimitées ont par exemple largement boosté la consommation. En moyenne, nos clients consomment 4,1 GB, soit une hausse de plus de 50% sur un an. C’est très largement supérieur à la moyenne belge", assure Michaël Trabbia.