Un tiers du réseau 4G bruxellois risque la saturation dès 2022

Avec une très importante croissance de l'utilisation des données depuis des années, le réseau 4G risque la surchauffe. La question inquiète de plus en plus le régulateur des télécoms. L'IBPT, le gendarme du marché, s'est donc une nouvelle fois penché sur la question en s'intéressant précisément à Bruxelles, Anvers et Liège, soit les trois villes où le risque de saturation est le plus élevé à court terme.