Une alliance Telenet-KBC en guise de réponse?

Une alliance entre les deux champions flamands, en quête tous deux de nouveaux tremplins de croissance, serait inscrite dans le ciel hertzien selon certains experts. Quand d'autres voient l'opérateur télécom miser plutôt sur les médias.

Proximus aura donc sa banque. De son côté, Orange Belgique pourrait aussi un jour en avoir une. Depuis plusieurs années, le groupe ouvre son offre Orange Bank sur différents marchés. Il est également connu qu’après l’ouverture d’Orange Bank en Espagne, la Belgique sera le marché suivant à bénéficier d’une telle offre. La filiale hispanique a été lancée en début d’année. La Belgique pourrait donc prochainement bénéficier du service. "Ce n’est pas encore d’actualité", souffle-t-on du côté d’Orange Belgique. Mais si une décision est prise, les choses peuvent aller vite.

Et Telenet dans tout ça? Pas intéressé? "Ce qui est certain, c’est que nous sommes conscients que des partenariats avec d’autres secteurs (et le secteur bancaire en fait partie) sont essentiels pour notre économie et notre société", explique Coralie Miserque, la porte-parole de Telenet. "Nous sommes toujours ouverts à de nouvelles opportunités tant que cela peut créer de la valeur pour le consommateur. Nous le faisons déjà avec de nombreux secteurs de l’économie (ex. le partenariat avec l’aéroport de Charleroi, avec DPG media...)". La porte n’est donc pas tout à fait fermée.

Pascal Dormal, consultant indépendant et spécialiste du secteur, est toutefois assez sceptique: "Liberty Media (le principal actionnaire américain de Telenet, NDRL) n’a pas vraiment de points communs avec le monde bancaire belge. On voit de plus que sa stratégie est plutôt de miser sur le volet média." L’avis n’est toutefois pas partagé par Bruno Wattenberg, ambassadeur de l’innovation chez le consultant EY: "Telenet est dans la même situation que Proximus avec un virage IT prononcé qui va définir le futur de l’entreprise."

Champions flamands

Reste à savoir avec qui. KBC semble le seul élu envisageable. "Il suffit de jeter un œil au marché. Belfius ayant son projet, il semble peu probable de mettre en place un tel partenariat avec une banque étrangère dont les intérêts principaux sont ailleurs comme ING ou BNP Fortis Paribas", ajoute le spécialiste d’EY. "Telenet et KBC sont les deux champions flamands, avec également de lourdes interrogations sur leurs pistes de croissance. Je ne peux pas imaginer que John Porter n’en parle pas pour l’instant avec KBC."