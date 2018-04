Une maison dans le Luberon? Orange offrira le haut débit par satellite

Grâce à un appareil de quelque 6,3 tonnes en cours de construction, les clients européens d’Orange pourront bénéficier dès 2021 de débits comparables à ce qu’offre la fibre optique, et ce, même en zone rurale.

Que le Belge qui peste aujourd’hui pour obtenir un accès décent à internet en zone isolée à l’étranger se rassure, les solutions pour remédier au problème se multiplient. À côté de technologies qui combinent internet fixe et mobile comme dans le cas de ce que propose en Belgique notamment la spin-off néo-louvaniste Tessares, les satellites devraient, eux aussi, permettre aux utilisateurs les moins bien desservis de surfer plus rapidement à l’avenir.

Et les opérateurs l’ont bien compris. Dernier exemple en date en ce sens, un accord majeur signé fin de semaine passée entre le géant des télécoms Orange Group, maison mère d’Orange Belgique présente dans quelque 29 pays, et le Français Eutelsat , l’un des trois plus grands opérateurs de satellites au monde en termes de chiffre d’affaires.

5 millions D’ici 2030, plus de 5 millions de foyers européens seront en demande d’un accès internet haut débit sans pouvoir y accéder, souligne Eutelsat.

Grâce à un appareil de 6,3 tonnes qui sera construit dans les prochains mois par Thales Alenia Space , coentreprise franco-italienne du secteur de l’industrie spatiale basée à Toulouse, l’opérateur télécoms pourra offrir dès 2021 à ses clients du très haut débit fixe au sein des pays européens où il est présent. Et ce, "même dans des zones rurales", se félicite pour l’occasion Stéphane Richard, PDG d’Orange Group.

Il en ira d’un "service comparable à celui de la fibre, tant en termes de prix que de débits", précise Rodolphe Belmer, directeur général d’Eutelsat. Une avancée majeure quand l’on sait qu’"en Europe, d’ici 2030, 2% de la population sera en demande d’un accès internet haut débit sans pouvoir y accéder. C’est plus de 5 millions de foyers".

Wi-Fi dans les avions

Mais pas seulement. En parallèle du gain terrestre réalisé, ce nouveau type de développement doit aussi aider à "desservir à grande échelle les marchés de la connectivité aérienne", soit permettre aux compagnies aériennes d’offrir aux passagers un réseau Wi-Fi de qualité à bord de leurs avions. Une opportunité non négligeable qui s’inscrit par ailleurs dans une lutte industrielle pour ce marché lucratif que se disputent en ce moment même l’opérateur partenaire d’Orange et ses concurrents que sont la société britannique Inmarsat et son pendant américain Viasat dont le cours de l’action a chuté avant de se reprendre quelque peu lundi.

Enfin, l’engin "accompagnera également nos clients gouvernementaux dans le déploiement de solutions de connectivité en Europe", précise Patrice Caine, patron de Thales, ce qui inclut notamment les institutions européennes.

Volonté politique