VOO bientôt prêt à être vendu

Le dossier de la vente de l’opérateur VOO progresse: il vient en tout cas, selon nos informations, de passer une étape importante avec la validation ce mardi soir par le Conseil d’administration de Brutélé de l'accord entre les directions de Nethys et Brutélé. Cet accord porte sur la vente de parts que possède Brutélé dans VOO. En effet, pour pouvoir vendre VOO, Nethys, la filiale de l’intercommunale liégeoise Enodia et chargé de la vente de l’opérateur wallon, devait trouver un accord avec Brutélé, qui est propriétaire d’une partie du réseau de VOO dans 30 communes à Bruxelles et en Wallonie. Ces 30 communes devront d’ailleurs encore avaliser cette décision du conseil d‘administration de Brutélé via leurs conseils communaux respectifs. Il s’agira d’une formalité en principe puisqu’elles ont toutes montré leur accord de façon informelle au cours des dernières semaines.