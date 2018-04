VOO engrange un bénéfice de 1,6 million en 2017

Malgré une année 2017 marquée par la polémique sur les rémunérations indues des membres des comités de secteur, le groupe Nethys aligne des résultats "plus que satisfaisants". Selon les données financières livrées aux administrateurs et que nous avons pu consulter, l’entreprise a réalisé, en consolidé, un chiffre d’affaires en progression de 39 millions, à près de 802 millions d’euros et un excédent brut d’exploitation (ebitda) positif de plus de 268 millions (contre 236 millions en 2016).