VOO offre à ses clients un accès aux contenus de SudPresse

Ancrage local

Ce type de partenariat entre un opérateur télécom et un média n'est pas une première. Rossel qui détient SudPresse et Le Soir est même un habitué de ce type de collaboration. Depuis fin 2019, en partenariat avec Proximus, le groupe a développé son offre "My e-Press". Cette dernière est disponible dans la plupart de ses packs et donne accès à la version numérique du journal le Soir ou du quotidien flamand "Het Laatste Nieuws".