Vers une guerre des tranchées dans l'OPA sur Orange Belgium?

Et donc Orange n’en démord pas. Pas question de relever les conditions de son OPA sur sa filiale belge. Il l’a affirmé clairement ce mardi matin, le prix de 22 euros par action est "définitif" .

L'arme de Polygon

La messe est-elle dite pour autant ? Pas sûr. On pourrait même assister à une guerre de position, Polygon disposant avec sa participation d’une arme permettant d’empêcher une offre de reprise ("squeeze-out") et donc de bloquer la radiation d’Orange Belgium souhaitée par l'offrant.

Il pourrait même rallier à sa cause des petits actionnaires. Un appel en ce sens a été lancé hier aux Pays-Bas par un investisseur. Et rappelons que Polygon a fait appel aux services de Deminor (lire ci-dessous).

La société d’investissement bénéficie aussi du soutien indirect d’ING qui est le seul broker parmi les 20 qui suivent la valeur à viser un objectif de cours nettement supérieur au prix de l’offre, soit 29 euros . Rappelons que pour Polygon l’action vaut plus de 40 euros .

Trois éléments de valorisation

Conseillée par Ondra , Polygon a mis à jour son analyse en tenant compte du business plan 2021-2024 d’Orange Belgium dévoilé dans le prospectus de l’offre . En dehors des tours et de certains points déjà évoqués , l’analyste estime que trois autres éléments de valorisation méritent l’attention de investisseurs. Les voici sans vous noyer dans les détails techniques. Pour en savoir davantage le document complet de Polygon est disponible ici .

Tout d'abord, pour plusieurs raisons, Polygon et Ondra ne déduisent pas la perte possible de 19 millions d’euros d’ici 2022 du contrat MVNO (opérateur virtuel) de Mobile Vikings . Ils ajoutent donc 4,2 euros par action à la valorisation de l’expert indépendant.

Ils estiment, en outre, que les coûts à venir liées à la mise aux enchères du spectre mobile ont un impact limité. La suppression du poids de le 5G apporte 4,7 euros de plus par titre.

Enfin, Polygon et son conseiller financier jugent que les frais liés à l’utilisation de la marque Orange de 17 à 19 millions d’euros par an devraient être exclus de la valorisation ce qui apporterait 5,4 euros de plus par action.