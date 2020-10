Veut-on vraiment des champions industriels?

L’Union européenne n’est pas là pour "nourrir et dorloter" ses industriels. Expression pour le moins cash. Elle nous venait de la non moins cash commissaire Margrethe Vestager lorsque les critiques avaient fondu sur l’exécutif européen après son refus d’adouber la fusion l’année passée entre les géants français Alstom et allemand Siemens. Comprenez en filigranes : laissez la concurrence stimuler l’innovation, le marché fera le reste. Message entendu cinq sur cinq, semble-t-il, car c’est la concurrence et l’innovation qui nous amènent deux champions européens dans la 5G : Nokia et Ericsson. Et les annonces ce vendredi de Proximus et Orange Belgique sont là pour nous le prouver : les deux opérateurs belges ont choisi le finlandais et le suédois pour le déploiement de leur réseau au détriment du chinois Huawei.