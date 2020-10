Xavier Pichon (Orange Belgique): "Je mise sur le début des enchères pour la 5G l'été prochain"

Une offre internet seule en 2021

Les défis sont évidemment nombreux. À commencer par ceux autour de l’offre fixe de l’opérateur. Ne disposant pas de son propre réseau, Orange dépend de l’infrastructure de ses concurrents et des tarifs de gros. Et comme pour son prédécesseur, le nouveau calcul déterminant les montants à payer ne lui plaît pas vraiment. "Il y a un problème avec ces tarifs, on va devoir continuer à travailler sur ça", explique Xavier Pichon. "Mais il n’est certainement pas question de nous retirer de ce marché", assure le patron. Orange pourrait même aller plus loin. "On ne parle évidemment pas de lancer tout un nouveau réseau mais pourquoi ne pas avoir notre infrastructure à certains endroits spécifiques. Toutes les options sont sur la table." Un rachat de VOO ou un partenariat avec la fibre de Proximus aussi. L’ambition est même chiffrée. "Nous sommes aujourd’hui à 10% de part de marché. Nous pouvons espérer atteindre les 25% dans les années à venir. Nous avons aussi annoncé une offre internet only. Nous la lancerons probablement en 2021. Il y a une demande, nous devons donc y aller."