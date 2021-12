Après Proximus, Telenet propose à son tour des abonnements 5G

Dès le 6 décembre, Telenet proposera à certains de ses clients des abonnements 5G dans plusieurs zones de Flandre. Pour Bruxelles et la Wallonie, il faudra encore patienter.

Après Proximus, Telenet va aussi proposer dès la semaine prochaine des connexions 5G à différents endroits pour certains de ses clients disposant d'un smartphone compatible avec cette nouvelle technologie. Les premières zones concernées: Louvain, Anvers et la Côte .

Mais attention, dans un premier temps, tous les clients ne seront pas logés à la même enseigne. Ceux détenteurs de l'offre ONE, par exemple, pourront profiter d'une vitesse de surf augmentée à 150 Mbps. Ensuite, au printemps, la 5G sera probablement accessible aussi aux abonnements de Base, l'opérateur repris par Telenet, et aux autres modèles tarifaires de Telenet et Telenet Business.