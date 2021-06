Banx, l'app bancaire de Proximus, attendue pour l'automne

Banx se veut une "expérience bancaire de haut niveau et entièrement digitale", peut-on notamment lire dans un communiqué. L'application offrira un tableau de bord permettant de connaître l'impact de ses achats sur l'empreinte carbone. "Les utilisateurs pourront ainsi gérer leurs activités bancaires de manière plus consciente et comprendre quels achats sont bons pour la planète et lesquels ne le sont pas." Cette fonctionnalité a été développée avec la société suédoise Doconomy.