Courcelles, l'arrière-boutique version XXL de Proximus

Depuis 2011, Proximus ne compte plus qu'un seul centre logistique pour l'ensemble de la Belgique. Le site sert de stockage, mais aussi à l'assemblage et la remise à neuf des produits de la marque.

Lorsqu'il s'agit de parler télécom avec le plus grand opérateur du pays, le rendez-vous est souvent donné du côté de la gare du Nord à Bruxelles, où Proximus a installé son quartier général. Si cela fourmille pas mal du côté des deux grandes tours, l'agitation est aussi importante à Courcelles. C'est là, au milieu d'un zoning, que l'opérateur a installé depuis 2011 son centre logistique pour l'ensemble du pays. "Auparavant, nous étions repartis entre deux sites", explique Emmanuel Vercruysse, le responsable des lieux. "Le centre de Nivelles accueillait l'activité de Belgacom et celui de Gand se chargeait de Proximus, qui était auparavant uniquement la partie mobile de l'entreprise."

Vue en plein écran Une bonne partie du travail de remise à niveau se fait manuellement. ©Kristof Vadino

Aujourd'hui, l'ensemble de l'activité s'étale dans un seul énorme bâtiment de presque deux hectares et demi. 200 travailleurs s'y activent entre les machines de tris, les palettes et les étagères qui montent à une bonne poignée de mètres de haut. "Aujourd'hui, on occupe 92% de la capacité du bâtiment. C'est plus qu'en période normale où on tourne davantage autour des 80%. La situation s'explique par les risques de pénurie en raison du covid. Pour le moment, dès qu'on a la possibilité de faire du stock, on en fait", assure le responsable.

Stock pour toute la Belgique

Le centre logistique est donc en premier lieu l'arrière-boutique de Proximus. Sur un seul site se trouve l'ensemble du stock de ses 200 magasins propres, mais aussi de ses revendeurs partenaires. "On a aussi l'ensemble du matériel pour les techniciens, et même une partie des antennes 5G. Mais on espère bientôt les évacuer", sourit le responsable devant les murs de palettes.

"Pour un modem, il faut compter une quarantaine de composants différents à encore assembler." Emmanuel Vercruysse Responsable du centre logistique de Proximus

Le stockage s'est bien, mais pas suffisant pour remplir le bâtiment. En parallèle, Proximus profite donc de son méga entrepôt pour en faire un peu plus. Par exemple, de l'assemblage. "Les clients pensent souvent que les modems et décodeurs arrivent complets, directement de Chine. Dans les faits, pour un modem, il faut compter une quarantaine de composants différents à encore assembler", explique le responsable. Depuis sept ans, Proximus a fait aussi du lieu un véritable centre de remise à niveau. Chaque jour, l'opérateur récupère jusqu' à un millier de décodeurs et modems de vieilles générations. Ces derniers sont ouverts, mis à jour, et réemballés avant de retourner en magasin. Un bon moyen d'éviter les productions excessives.

"Depuis cinq ans, nous proposons uniquement à la location nos boîtiers. Il était devenu de plus en plus en difficile de justifier de les vendre alors que la technologie évolue tellement vite, qu'il faut très régulièrement changer de modem", explique Emmanuel Vercruysse. L'opération est faite jusqu'à trois fois par boitier. "On se limite à trois pour des raisons de sécurité. Au-delà, cela devient de toute façon compliqué, car certaines pièces s'oxydent". Le travail est largement fait manuellement. Une fois désossé, les modems et décodeurs subissent une batterie de tests allant de la cage de faraday, aux essais de télécommande. De quoi donner un second souffle à des centaines d'appareils chaque jour. En bout de chaîne au moment du dernier test, sur notre smartphone, une bonne cinquantaine de wifi disponibles différents apparaissent déjà à l'écran.

"Pour réparer un smartphone, nous devons avoir des autorisations pour chaque marque. Chacune nous laisse une marge de grandeur plus ou moins grande pour opérer sur leur téléphone." Emmanuel Vercruysse Responsable du centre logistique de Proximus

Réparation maison des téléphones

Visiblement satisfait par ce principe du fait maison, depuis peu, l'opérateur s'est également lancé dans la réparation des smartphones. À l'étage du bâtiment, une trentaine de postes s'installent dans un atelier qui ressemble à celui d'un horloger. Assis par ligne en fonction des marques, les travailleurs s'attèlent à donner une seconde vie aux téléphones. Là aussi, la recherche d'efficacité était la première motivation pour se lancer.

"Auparavant, nous fonctionnions avec un centre en France. Il fallait attendre de remplir un camion pour l'envoyer. Au final, il fallait compter un mois entre l'arrivée du téléphone en magasin et son retour. Cela avait un coût, prenait du temps et avait forcément un impact écologique plus important." Comptez désormais trois jours pour récupérer votre téléphone dans sa deuxième jeunesse. Un peu plus pour Samsung, car la marque n'est visiblement pas très friande du local. "Pour réparer un smartphone, nous devons avoir des autorisations pour chaque marque. Chacune nous laisse une marge de grandeur plus ou moins importante pour opérer sur leur téléphone. Mais Samsung préfère encore travailler avec ses propres réparateurs dans des pays de l'Est. On ne peut donc rien faire sur leurs modèles."

Vue en plein écran Le centre logistique de Courcelles s'étend sur 24.000 mètres carrés. ©Kristof Vadino