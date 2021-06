Destiny roi européen de la communication dans le cloud

Destiny devient un géant. Le spécialiste belge de la communication unifiée via le cloud joue depuis ce lundi dans la cour des très grands. La société qui propose l'ensemble des moyens pour communiquer en entreprises directement dans le cloud vient d'annoncer une double acquisition. La société de Diegem a jeté son dévolu sur deux sociétés suédoises: Telepo et Soluno.

En route vers le nord

Emplettes en série

Lancée en 2008, Destiny se focalise depuis sa création sur les communications en entreprise. "Nous travaillons actuellement directement avec les sociétés, mais aussi avec les opérateurs télécoms qui peuvent intégrer nos services à leur offre BtoB (business to business)", explique le patron. Depuis plusieurs mois, l'entreprise enchaine les acquisitions. En mars dernier, Destiny avait notamment racheté la start-up Faqbot, lancée par Mathis André quand il n'avait que 17 ans. Le système de réponses automatiques et personnalisées pour les entreprises compte notamment dans ses clients Hubo, Recupel, Barco et Buy Way.