L'enchère pour la 5G prévue pour le deuxième trimestre 2022

Dès janvier dernier, un premier projet de loi pour encadrer la vente des fréquences était proposé par Petra De Sutter (Groen), la ministre en charge des Télécoms. Proposé aux acteurs concernés, le projet de loi fut recalé dans un premier temps. Les Régions et le Conseil d'État souhaitaient clarifier certains points , notamment sur la question des conséquences de l'arrivée de la 5G mais aussi sur l'impact de la possible arrivée d'un opérateur supplémentaire sur le marché.

Mesures adaptées

La ministre a donc revu sa copie en revoyant notamment la partie sur les fréquences réservées à un potentiel nouvel acteur. "Le bloc de spectre que nous voulions initialement réserver à un éventuel quatrième et nouvel opérateur télécoms sera limité et la mise aux enchères sera menée selon une approche modulaire. Un éventuel quatrième opérateur peut donc choisir de n'acheter qu'une partie du spectre afin de ne cibler que le marché B2B", explique la ministre dans un communiqué de presse. "Nous répondons ainsi de manière optimale aux préoccupations de chacun et chacune", assure Petra De Sutter.