L'IBPT veut encadrer les offres illimitées qui ne le sont pas

Face à ce qui ressemble à de la publicité mensongère, le régulateur veut donc intervenir. C'est ce qu'ont appris nos confrères du Soir. Concrètement, une période de consultation vient d'être ouverte auprès des acteurs du marché, afin de trouver une solution au problème. L'IBPT a soumis aux marchés plusieurs idées de mesures à mettre en place pour éviter que les clients se sentent floués. La première concerne les mesures de ralentissement prévues. Afin d'éviter les abus et la surconsommation, l'IBPT propose de garder ces mesures. Le régulateur souhaite toutefois les rendre plus claires. Il aimerait ainsi qu'elles se limitent aux seuls 10% les plus gourmands en data. "À l'heure actuelle, on constate que pour la moitié des offres illimitées, plus de 10% des clients sont soumis à des mesures de ralentissement. Et dans un tiers des cas, c'est même plus de 20%", explique Jimmy Smedts, le porte-parole de l'IBPT. Un peu trop pour des abonnements censés ne pas avoir de limite.