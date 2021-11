L'offre d'Orange valorise VOO à 1,8 milliard d'euros...

"Les critères sur la base desquels les offres ont été évaluées comprennent, outre les conditions financières, le projet industriel et le plan d’investissement de l’acheteur pour VOO et sa capacité à contribuer au développement et à la croissance future de VOO, le maintien et le développement de l’emploi tant pour le personnel de VOO que d’Enodia et de Brutélé, l’engagement de l’acheteur à l’égard des filières de sous-traitance de VOO, les conditions contractuelles de l’opération, la possibilité pour Nethys de garder une influence sur certaines décisions clés au niveau de VOO à l’avenir, la liquidité de la participation résiduelle de 25% + 1 action de Nethys dans VOO et la certitude d’exécution de l’opération. Sur chacun de ces critères, Orange Belgium, avec le soutien de sa maison mère, a fait des propositions de grande qualité."