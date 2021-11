"La 5G belge arrivera trois ans après la moyenne européenne"

Si elle est encore bien loin de la Belgique, la 5G est une réalité pour un nombre toujours plus grand de Terriens . À l'occasion de son annuel "Ericsson Day", le fournisseur télécom a fait le point sur le déploiement de la 5G à travers le monde. Selon les données de la société suédoise, aujourd'hui, 180 réseaux commerciaux sont ouverts sur la planète. De quoi permettre à des centaines de millions de personnes d'avoir un accès à un abonnement 5G. Sans surprise, les États-Unis mais surtout l'Asie accaparent la grande majorité des utilisateurs actifs. Les avancées à l'est du globe contrastent avec le retard européen. 95% des Sud-Coréens ont par exemple accès au réseau de nouvelle génération . Sur le Vieux Continent, la Suisse s'en sort le mieux avec 35% de sa population ayant un accès au réseau.

Et la Belgique dans tout ça? "L'Europe est en retard et la Belgique est en retard sur l'Europe", lance Remi de Montgolfier, le patron d'Ericsson BeLux. Aux dernières nouvelles, la vente aux enchères des fréquences belges ne sera pas réalisée avant le deuxième trimestre de 2022. Reste également encore à régler la question de la possible ouverture à un quatrième opérateur. "Cela freine encore le dossier. Il faut se demander si c'est la meilleure chose à faire", explique Remi de Montgolfier. "On peut comparer la situation européenne avec d'autres grands marchés. Aujourd'hui, avec chacun 400 millions d'utilisateurs, les États-Unis et l'Europe disposent de marchés comparables. Aux USA, on compte trois opérateurs actifs contre 140 en Europe."