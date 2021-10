Les bonnes tendances se confirment chez Orange

Le chiffre d'affaires s'est établi à 346,7 millions d'euros, en hausse de 3,3% par rapport à la même période l'année dernière. Une augmentation qui s'explique notamment par une croissance remarquée du côté des clients postpaid. Le groupe a ainsi attiré 37.000 clients de plus en trois mois, une croissance au-dessus de la fourchette anticipée par les analystes. Les abonnés mobiles du groupe sont désormais plus de 2,7 millions grâce à "l’attrait du portefeuille Go, notamment de l’abonnement Go Plus dont le forfait a été porté de 8 GB à 10 GB en juin", explique Orange dans son communiqué.