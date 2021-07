"Les prévisions d’Orange Belgium sont conservatrices"

De plus en plus conservatrice

Même son de cloche du côté d’ING où David Vagman ("acheter" ; 29 euros) estime que la fourchette semble de plus en plus conservatrice après deux trimestres au cours desquels l’Ebitdaal s’est révélé meilleur que prévu. Il souligne qu’au second semestre, Orange tirera les fruits de son plan d’économie, qu’il bénéficiera d’une croissance des revenus du câble ainsi que de la reprise dans le roaming. Avant la publication des chiffres trimestriels, le consensus tablait sur un chiffre de 335 millions et l’analyste sur 346 millions.