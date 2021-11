"Monsieur Stéphane Richard, allez-vous payez la rançon?"

Ce mercredi, Stéphane Richard, le grand patron d'Orange, était en visite au nouveau centre de cyberdéfense d'Orange à Anvers. L'occasion de vivre une simulation de cyberattaque.

Mercredi 17 novembre, 10 heures. Depuis la veille à 20h30, la société Althys Corporate est entièrement paralysée. La faute à une cyberattaque. Impossible de faire la moindre opération, la seule fenêtre ouverte sur les écrans indique la réclamation des pirates: une rançon d'un peu plus de 2 millions d'euros pour rétablir le système. Que faire? La question est directement posée à Stéphane Richard, le grand patron d'Orange. Heureusement pour le CEO, si la situation présentée est des plus réalistes, il s'agit bien ici d'une simulation mise en place par le centre de cyberdéfense d'Orange, ouvert depuis le mois dernier, dans la chic banlieue anversoise de Wijnegem.

Au moment de trancher, le patron sourit, hésite et prend quelques secondes pour choisir sur quel bouton appuyer. Car, histoire de rendre l'exercice encore un peu plus complexe, l'employé d'Orange Cyberdéfense qui joue les narrateurs apporte quelques éléments en plus. Althys Corporate réalise un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de millions d'euros. Selon les statistiques (vraies cette fois), il faut en moyenne 19 jours pour qu'une société sorte d'un tel blocage sans passer par la caisse. "Sur la base de votre revenu, dans 19 jours, vous aurez donc perdu plus de 20 millions d'euros. Souhaitez-vous payer maintenant?" relance-t-il.

"Quand la survie de la société est directement menacée, on peut comprendre la volonté de certains à payer la rançon exigée." Stéphane Richard PDG d'Orange

Ce sera finalement non. Tant pis pour la perte, on ne finance pas la cybercriminalité. Difficile évidemment pour le patron d'une société de cyberdéfense d'avoir une autre réponse. "Mais dans beaucoup de cas, la réponse n'est pas toujours aussi évidente", reconnaît d'ailleurs le patron d'Orange. "Quand la survie de la société est directement menacée, on peut comprendre la volonté de certains à payer la rançon exigée", explique-t-il. Aujourd'hui, il n'existe pas de données fiables sur la part de sociétés qui, une fois attaquées, ont préféré payer. Mais le "secteur" de la cybercriminalité tourne assez bien. Selon Orange Cyberdéfense, il est d'ailleurs aujourd'hui le troisième le plus important au monde.

Afin d'éviter d'arriver à de telles situations, des solutions existent. Pour les présenter, le groupe détaille comment se protéger. Car la clé se trouve bien en amont. Pour l'expliquer, le narrateur fait le parallèle très parlant avec la manière dont les entreprises se prémunissent contre les risques d'incendie: anticiper, identifier, protéger, détecter et répondre. Les cinq mêmes grands principes qui sont transposés au monde numérique.

Marché encore plein de promesses

Si l'opérateur est si à l'aise pour parler de la thématique, c'est que, depuis des années, la cybersécurité est une véritable branche de son business. Les grandes entreprises de toute l'Europe confient à Orange leur défense numérique. Les clients les plus prestigieux se nomment Mars, Bol.com, Total, KPMG..." Nous sommes d'ailleurs l'un des seuls opérateurs télécoms au niveau européen à avoir une telle expertise", avance le patron qui n'a pas choisi la thématique au hasard. "Aujourd'hui, tous les acteurs du marché sont à la recherche de sources de croissance. Nous considérons que c'est le cas dans la cybersécurité." Stéphane Richard en est tellement persuadé qu'il investit depuis des années en acquisitions et croissance organique. Aujourd'hui, la partie cyberdéfense est d'ailleurs devenue un pilier non négligeable de l'entreprise. "Nous sommes aujourd'hui à 750 millions de chiffres d'affaires. L'ambition d'ici 2023 est d'atteindre le milliard, sur une base organique uniquement", explique-t-on chez Orange. Un objectif loin d'être impossible lorsqu'on se penche sur l'évolution de la société. En 2019, Orange Cyberdéfense affichait un revenu de 250 millions.